Programación deportiva para este domingo 30 de mayo

ESPN

12 m. NBA - Playoffs Atlanta Hawks vs. New York Knicks

2:30 p. m. ESPN NBA - Playoffs LA Lakers vs. Phoenix Suns



ESPN 2

6 a. m. Ciclismo: Giro de Italia - Etapa 21



ESPN Extra

4 a. m. Tenis: Roland Garros

Norbet Gombos (SVK) vs. [12] Pablo Carreño Busta (ESP)

Guido Pella (ARG) vs. Daniel Elahi Galán (COL)

12:30 p. m. Golf - Charles Schwab Challenge Tercera Vuelta



ESPN 3

3 p. m. Copa Mundo UCI Supercross de BMX

6 p. m. MLB New York Mets vs. Atlanta Braves

Canal Caracol

6:15 a. m. Ciclismo: Giro de Italia - Etapa 21



Directv Sports

1 p. m. Copa de la Reina: FC Barcelona Femenino vs. Levante Femenino

1:15 p. m. Amistoso: Suiza vs. Estados Unidos



Win +

11 a. m. Copa Win Sports: Risaralda vs. Antioquia

2 p. m. Copa Win Sports: Bogotá vs. Valle



Win Sports

4 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Titanes vs. Cafeteros

6 p. m. Liga Profesional de Baloncesto: Motilones vs. Tigrillos





DEPORTES