Gio Urshela llevó la peor parte en una sensacional atrapada

Giovanny Urshela sigue siendo figura de Yankees en las Grandes ligas. El colombiano fue protagonista de una gran atrapada en el juego contra la novena de Tampa Bay.

Urshela cogió la pelota, pero en un sector del campo bien complicado, y se fue escaleras abajo, pero logró el out.



El público aplaudió cuando el beisbolista salió de ese ‘túnel’, pero no pudo continuar en el partido y se está a la espera de un parte médico, aunque se ve que no fue nada peligroso.

La #MLB ya casi está en modo Playoffs... ¿qué tal este out de #Urshela? 🔥pic.twitter.com/jeSR63MCH4 — Giselle Zarur Maccise (@giselle_zm) October 3, 2021



Deportes