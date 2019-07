¡Otro más para Urshela! El colombiano conectó su octavo jonrón

Los números de Giovanny Urshela en los Yankees siguen en alza. En el partido de este lunes contra los Rays de Tampa Bay, el beisbolista colombiano conectó su octavo jonrón de la temporada para empatar de manera provisional el juego a dos carreras.

El cuadrangular se dio en la séptima entrada, pero no le alcanzó al equipo de Nueva York para llevarse la victoria ya que el marcador final fue derrota por 5-4. Otro aspecto en el que se viene destacando Urshela es en la defensiva y este partido no fue la excepción. Tomó un línea y en el aire tiró a primera base para sacar el out.

A lo Derek Jeter, Gio Urshela en el aire lanzando la pelota y ayudado por el primera base Edwin Encarnación para sacar out en primera.#PeloterosColombia🇨🇴#PinstripePride#LasMayores@RomarioQRpic.twitter.com/pP9TsBkiM0 — Peloteros de Colombia 🇨🇴 (@PeloterosCol) 16 de julio de 2019

A pesar de la derrota, los Yankees se mantienen en la primera posición de la división este de la Liga Americana con un récord de 59 victorias y 33 derrotas. Tienen una ventaja de dos juegos respecto a los Rays de Tampa Bay.



