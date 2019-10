Urshela lo confirma: volverá a jugar en Colombia

La temporada de Giovanny Urshela con los Yankees ha sido de ensueño. Es el colombiano con más jonrones en una temporada de las Grandes Ligas y sueña con llegar a la Serie Mundial con el equipo de Nueva York. Ya dio su primer aporte, con un cuadrangular en el primer partido de la serie de campeonato contra Astros de Houston, el sábado.

Pero el cartagenero ha tenido que trabajar mucho para consolidarse en la Gran Carpa. Y eso incluye actuaciones en el béisbol del Caribe en la temporada de invierno. Jugó dos campañas en gran nivel con las Águilas del Zulia, en Venezuela, y el año pasado estuvo en los Tigres de Licey, en República Dominicana.



Ahora, Urshela planea lo que viene, después de terminar la postemporada con Yankees.

"Hasta ahora no tengo nada decidido, pero lo más probable, como he avanzado tanto en la postemporada, lo más seguro es que me tome un descanso", dijo Urshela a Los Galácticos del Deporte.



Pero además, Urshela tiene toda la intención de participar en los Juegos Nacionales de Cartagena. Ya fue inscrito por la novena de Bolívar. "Hasta ahora voy a participar en los Juegos Nacionales y también estoy emocionado por representar a Bolívar, jugar por Bolívar siempre es una emoción", agregó el tercera base de los Yankees.



Urshela fue Novato del Año en la temporada 2009-10 con la novena de su ciudad, Tigres, y se coronó campeón en 2013-14.



El béisbol de los Juegos Nacionales está programado, inicialmente, para comenzar el 16 de noviembre.



