No es solo fútbol; el béisbol colombiano vive un buen momento: Urshela

Giovanny Urshela, quien ya acumula 9 jonrones en lo que va de la temporada jugando con los Yankees de Nueva York, habló este viernes en rueda de prensa sobre lo que ha sido su proceso para llegar a convertirse en tercera base de uno de los equipos más importantes de la pelota caliente, lo que piensa del deporte en Colombia, si volverá a República Dominicana entre otros temas.

El cartagenero que ha tenido hasta el momento un gran rendimiento acumula un promedio de bateo de .305 y es el cuarto mejor pelotero a la ofensiva de su equipo. Además ha logrado 40 carreras tras conectar 74 hits, 17 dobles y nueve jonrones.



Urshela aseguró que no le sorprendía el lugar en el que está pues es gracias a "el trabajo duro que he venido haciendo en los últimos años y gracias a Dios he visto los resultados en los últimos años".



Siempre he venido trabajando para obtener esta clase de resultados. A mí no me sorprende. Sabía lo que quería y por lo que estaba trabajando y se presentó la oportunidad con los Yankees un tremendo equipo. Aquí estoy mostrando que puedo ser un jugador consistente y que puedo ayudar al equipo a ganar.

El jugador dijo que vive el día a día esperando dar lo mejor en cada competencia. "Yo vengo aquí viviendo el día, no vengo a un juego pensando en que me van a cambiar. Al ayudar al equipo a ganar y mantenerme saludable, es lo único que yo pienso cuando llego al estadio".

El tercera base recordó los tiempos en los que jugó con los Tigres de Licey de República Dominicana en la liga de invierno. Allí, dijo, tomó mucha de la experiencia de sus compañeros para seguir creciendo como jugador.

"Siempre agradecido con la gente dominicana por como me trataron allá. Fue muy buena mi estadía allá, siempre que se presente la oportunidad y esté saludable claro me gustaría volver, pero tenemos que esperar como terminen las cosas aquí", dijo.

Además aprovechó para destacar los logros que él y los demás peloteros colombianos están teniendo en las Grandes Ligas de Estados Unidos y para recordar que "no es solo fútbol":

"De verdad que me siento muy contento por el trabajo que todos los colombianos estamos haciendo hasta ahora. Yo creo que son 10 que están ahora en las Grande Ligas y yo creo que eso da a demostrar que hemos subido como peloteros, estamos dándole esa alegría al pueblo colombiano y pienso que van a venir muchos más al final de año y en los próximos años. Hemos trabajado bastante eso.Dándole entender a la gente que no solamente es el fútbol. Estamos pasando por un buen momento en el beisbol y hay que aprovechar eso".

