Colombia no participará en el Campeonato Panamericano mayores y juvenil de Gimnasia, que se realizará en el mes de julio en Río de Janeiro, Brasil, debido a la falta de recursos para el desplazamiento del grupo.

Así lo comunicó el presidente de la liga de este deporte de Norte de Santander, Jairo Cadena, quien confirmó que ya notificó a los técnicos del grupo, Jairo Ruiz y Roberto León.



La comunicación

"No se consiguen los recursos para los deportistas Jhordan Castro, Daira Lamadrid y a los entrenadores Jairo y Roberto", indicó la copmunicación.



Y agregó: "Por tal razón, todos los deportistas incluyendo los clasificados primer lugar en la rama masculina Angel Barajas, segundo lugar Kheiner Vera, cuarto lugar Jhordan Castro y en la femenina Daira Lamadrid no participarán en el campeonato".



El dirigente aseguró que no está de acuerdo con los cambios en las políticas de la Federación, en cuanto al tema de los desplazamientos a los torneos.



"Les reitero que pienso como muchas personas a las que acudí no es responsabilidad de la liga, los torneos internacionales son de total responsabilidad de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GIMNASIA, pero ustedes han cambiado las políticas, hace varios años yo fui también directivo de la Federación y en ese momento no existía esa política de compartir recursos, eso es ahora y eso lesiona a las ligas que más trabajan, las que más aportan deportistas de alto rendimiento que a la postre, representan al país como en el caso nuestro que tenemos la mayoría de deportistas en la Selección Colombia", concluyó.



