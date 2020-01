Camilo Villegas vuelve al PGA Tour: ¡una gran noticia! (opinión)

El regreso de Camilo Villegas a la competencia en un torneo oficial del PGA Tour, es, sin duda, todo un suceso para el deporte latinoamericano y especialmente para los aficionados colombianos.

El retiro de Villegas en marzo de 2018, después de haber estado desde el 2006 en las grandes ligas del golf mundial, causó conmoción, y tiempo después supimos que el motivo era una lesión en uno de sus hombros. A Camilo lo vimos después montando en bicicleta con gran pasión, e incluso ganando pruebas recreativas. Muchos (incluido yo) pensamos que no volvería más a la competencia.



Ahora nos sorprende con su regreso, y lo hace por el camino en el que empezó en el 2005, el tour de ascenso a la ‘gran carpa’ del PGA. Es una decisión acertada.



Camilo regresa de una lesión, sin ritmo de competencia. Qué mejor que empezar a probarse en el Korn Ferry Tour antes de tomar partida en el PGA, en el que aún conserva su tarjeta, gracias a una exención médica.



El Bahamas Great Exuma Classic será el escenario donde, desde este domingo, Camilo comience su andadura de regreso.



Es importante recordar lo que hizo Villegas en su paso por el golf internacional, después de hacerse profesional en el 2004. Antes había sido el mejor aficionado de Colombia de todas las épocas, incluyendo la victoria general en el Abierto de Colombia, en 2001. Y lo hacemos porque no sabemos cómo será la vuelta. Seguro no pasará cortes, pero esto en nada nos dará derecho a criticarle severamente.



Camilo se da el lujo de ser el jugador latinoamericano más ganador en el PGA Tour, con cuatro victorias: el BMW Championship y The Tour Championship, en 2008; el Honda Classic, en 2010, y el Wyndham Championship, en 2014. Fue segundo en la FedEx Cup en 2008, fue top 10 del mundo, jugador con carné del PGA Tour y del Tour Europeo al mismo tiempo, ganador de 19’571.360 dólares en premios. Eso, para apenas citar algunos de los logros de este magnífico golfista. Podría ser, incluso, el tercer latinoamericano más importante de la historia, después de los argentinos Roberto de Vicenzo y Ángel Cabrera.



Camilo, además, tiene pendiente una asignatura con el golf colombiano y planea

cumplirla este año: jugará el torneo del Korn Ferry Tour en Bogotá. Será un grato momento para disfrutar de su talento.



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO