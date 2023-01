El presidente de Fedegolf falta a la verdad... (Opinión)

Como suelo hacerlo todos los años, el 2 de enero se publicó mi columna en la cual hago un balance de lo ocurrido en el año en el golf colombiano.



(Le puede interesar: Lo bueno, lo malo y lo feo del golf colombiano en 2022 (Llegando al green))

Después de valorar lo bueno ocurrido en el 2022, pasé a presentar el shank del año, que no fue otro que la pérdida de valiosos recursos que estaban destinados por el Gobierno Nacional para el desarrollo de nuestro deporte. Y todo ello por la ineficacia del señor Camilo Sánchez, presidente de la Federación Colombiana de Golf (Fedegolf).



El 7 de enero, el Señor Sánchez envió un comunicado a los a los presidentes de los clubes afiliados a Fedegolf, en el cual, con mentiras, engaños y faltando a la verdad, pretendió descalificar mis severas acusaciones.



Para no alargarme en el sartal de mentiras, voy a centrarme en lo más sustancioso de mi acusación. Es decir, en la pérdida de los recursos. Y aquí me ratifico: se perdió la platica.



(Le puede interesar: Selección Colombia sub-20: claves de su estreno con empate en el Sudamericano)



Empecemos por decir que el señor Sánchez maneja mal o no conoce nuestro hermoso idioma, pues dice que el hecho de que le quitaran la representación legal y se quedaran sin junta directiva fue una “situación fortuita” (fortuita: que sucede inesperadamente y por casualidad), pues miente, se produjo porque él citó mal la asamblea y no contento con ello manifestó que el problema se solucionó “rápidamente” (rápidamente: con ímpetu, celeridad y presteza); vuelve a mentir, la mal citada asamblea se realizó el 1.º de marzo de 2021 y solo se vino a subsanar el 22 de febrero de 2022, casi un año después, vaya ímpetu y presteza.

'Le creció la nariz'

Donde sí le creció la nariz es cuando sostiene que: “No es cierto que el golf colombiano haya perdido los aportes del Gobierno Nacional de los últimos años. Al contrario, la Federación ha recibido regularmente los aportes del Ministerio del Deporte”. (Regularmente: con frecuencia, de forma repetida y sin interrupciones).



Aquí tengo que agradecerle al Dr. Henry A. Amaya, veedor ciudadano (a quien no conozco), por haber tenido la gentileza de leerme y preocuparse por el golf. Se tomó la tarea de preguntarle al Mindeportes por los últimos giros a Fedegolf y luego de que tuvo la respuesta me la envió.

(Lea además: Juan Velásquez, el mejor colombiano en LAAC 2023; Mateo Fernández, campeón)



Señor Sánchez, pues, si no lo sabía, le cuento que en el 2021 se asignaron $ 266’000.000 (doscientos sesenta y seis millones de pesos) y por sus desaciertos al citar mal la asamblea, se perdieron todos. Entonces, su “regularmente” es una farsa.

Y en cuanto al 2022, se asignaron $ 350’000.000 y solo al final del año se recibieron

$ 150’000.000, perdiéndose $ 200 millones de esa vigencia; en total, por sus errores se dejaron de recibir $ 466’000.000 (cuatrocientos sesenta y seis millones de pesos). Esto está certificado por el Mindeportes.



Así las cosas y con estas pruebas, creo que el Señor Camilo Sánchez no es digno para ejercer el cargo por el cual han pasado baluartes del golf colombiano que, con dignidad y sacrificio, le han dado altura a nuestro deporte. De lo contrario, quedaremos en manos de la junta y de los presidentes, que se reunirán en asamblea en pocos días.





LLEGANDO AL GREEN...



GERMÁN CALLE

Especial para EL TIEMPO

Más noticias de deportes

-Colombia mereció más, pero no le alcanzó: empató en el debut en el sub-20



-Marcelo Bielsa y sus exorbitantes exigencias para dirigir a la selección México