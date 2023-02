Sebastián Muñoz al millonario LIV... (Llegando al 'green')

El mejor golfista colombiano del momento, Sebastián Muñoz, tomó el camino del millonario tour saudí, sin duda tentado por las inigualables ventajas económicas y de tiempo libre que les ofrece este circuito.

El rumor venía desde hace meses, que se va , que se queda y todo era especulaciones.



(Nairo Quintana: este es su cambio de estrategia para librarse del tramadol)

(Esteban Chaves, brillante, campeón Nacional de Ciclismo)



Muñoz siempre ha sido muy cerebral en la toma de sus decisiones y cuando se trata del manejo económico ahí sí que trata de poner la cabeza en el fairway, y poner a su servicio lo aprendido en la escuela de administración de su University of North Texas, así las cosas había que sopesar lo ofrecido por el LIV con lo que había ganado en su paso por el PGA Tour, su casa desde el 2017.



Hay que dejar en claro que Sebastián no es un jugador cualquiera, en su corta carrera en el PGA obtuvo en premios la no despreciable suma de US 9.716.630 dólares y varios millones más en patrocinios, por ello el LIV lo vino persiguiendo desde el principio, quería conseguir otro latinoamericano y qué mejor que Muñoz, que ya había demostrado su categoría.

¿Buena decisión?



Sabemos que su valía subió como espuma cuando se dio el lujo de derrotar al número uno del mundo, Scottie Scheffler, en su match en la “Copa Presidentes”, además de no perder ningún partido en el juego por parejas.



El LIV, que ha generado inmensa controversia, tiene muchos admiradores y también detractores. Los primeros porque ven en este Tour algo novedoso, que trata siempre de conseguir a los mejores jugadores de cada circuito, para los otros, yo no he visto nada distinto a el caballito de campaña que con dinero quieren comprar todo y con ello acabar con el PGA y el Tour Europeo.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Sebastián Muñoz, en la Presidents Cup. Foto: Warren Little/Getty Images/AFP



La pelea es cerrada por parte del PGA Tour, un enardecido Comisionado (Jay Monahan) vetó en sus torneos a quien osara jugar en el LIV, algo que muchos de los grandes jugadores rechazaron de inmediato.



Así las cosas, no veo otro camino distinto a sentirme orgulloso que un colombiano haya sido llamado a formar filas del Tour más selecto del momento.



No faltará el que diga que “se vendió”, vaya majaderos, Muñoz es un jugador profesional que juega por dinero, es su vida y con ello se labra su futuro, sería un tonto si no hubiera aceptado semejante oferta donde con seguridad consolidara su patrimonio y el de su familia por muchas generaciones.



Enhorabuena 'Sebas', disfrútalo, síguenos dando alegrías y demuéstrale al mundo porque te llamaron al tour donde está el mejor fild del momento.



¡Qué viva el golf, que les sigue dando satisfacciones a los colombianos!



(Piqué: comentario colombiano a foto con Clara Chía es el más popular de todos)

(Piqué, 'sin remedio': inesperada reacción de su hijo frente a la casa de Shakira)



Germán Calle

Llegando al ‘green’

Para EL TIEMPO