Lo bueno, lo malo y lo feo en el golf 2020 (opinión)

En un año tan complicado para todas las disciplinas deportivas, el golf, sin estar exento de ello, supo salir adelante, sobre todo internacionalmente. Este es el resumen de lo que pasó en nuestro deporte en el 2020 que ya se fue.

Hoyos en uno. La excelente campaña que hizo Juan Sebastián Muñoz este año. Su octavo puesto en la FedExCup, todo un suceso: con ello se ganó el ingreso a todos los majors del 2020 (ya los jugó) y 2021. 29 torneos jugados, con 19 cortes y un top 20 en su debut en el Masters nos permiten decir que Muñoz está en la élite del golf mundial.

María José Marín: esta chiquilla de 14 años es toda una sensación. Cada que juega sorprende más. Cerró su temporada con un fenomenal triunfo en el Doral Publix Junior en Miami. Majo ganó con 15 golpes de ventaja y fue la única mujer en terminar bajo par en todas las categorías. ¡Por aquí huele a figura!



En el ámbito internacional hay que destacar el golf dirigido por los estadounidenses: no se le arrugaron al covid-19, realizaron sus tres majors (Masters, US Open y PGA Championship). El PGA Tour también hizo sus torneos en todos sus circuitos. La Usga, que rige el golf aficionado, también ofreció sus más importantes certámenes.

Camilo Villegas, golfista colombiano. Foto: Milton Díaz - EL TIEMPO

Águilas. El regreso de Camilo Villegas, jugando con un estatus parcial, está muy cerca de recuperar su tarjeta completa en el PGA Tour.



Dustin Johnson fue sin duda el jugador del año y por mucho. Campeón de la FedExCup, primero en el ranking mundial, ganó el Masters con récord para el torneo (20 bajo par) y completó su victoria 24 en el PGA Tour.



Valery Plata, semifinalista en el US Women’s Amateur. Excelente presentación en el más riguroso e importante torneo femenino aficionado del mundo.



Birdies. María José Bohórquez anduvo bien en el US Women’s Amateur y perdió con la que al final fue la campeona del torneo.



Bryson DeChambeau, el jugador sensación del momento: ganó el US Open. Es un pegador descomunal al cual seguiremos todo el 2021.



Collin Morikawa: muy joven, pero ya brilla. Se quedó, en forma sorpresiva, con el PGA Championship.



Homenaje para el club de Popayán, que fue el único que realizó su Abierto en esta pandemia. Con un lindo campo de solo 9 hoyos se dio el lujo de llevar a los profesionales de Colombia. Triunfo del veterano Jesús Rivas en desempate con el inacabable ‘Estrellita’ Amaya.

Pares. El triunfo de Manuel Villegas en el Abierto del Carmel Club, jugado antes de que llegara la pandemia por coronavirus.



Shank. El manejo que le dio la Federación Colombiana de Golf a la pandemia. No fueron capaces de mostrarle al Gobierno que el golf no era un juego de contacto y nada hicieron para evitar las inmensas dificultades por las que atravesaron los clubes. Además, no se hizo ningún torneo importante, nada de nada: se le escondieron al covid-19.



La Royal and Ancient entregó la historia del torneo más importante del golf, el Open Británico, único major que no se jugó este año. Prefirieron cobrar un seguro a seguir con la inigualable tradición de nuestro deporte. Vergonzoso y lamentable.



Llegando al 'Green'



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO