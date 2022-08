El excampeón mundial de los pesos pesados George Foreman fue acusado por dos mujeres de agredirlas sexualmente en la década de 1970 cuando eran menores de edad, una imputación que el exboxeador ha negado.

Las demandas, obtenidas por la revista People y el sitio web TMZ, fueron presentadas en Los Ángeles (California) por mujeres identificadas como Denise S. y Gwen H.



En ellas el supuesto agresor no es identificado por su nombre sino como un exboxeador profesional que derrotó a Joe Frazier en 1973 para convertirse en campeón de los pesos pesados, tal y como hizo Foreman.

Duros señalamientos



Denise S. afirmó haber conocido a Foreman cuando tenía ocho años y denunció que el exboxeador la violó varias veces, en diversos lugares como un hotel de San Francisco, cuando ella tenía entre 13 y 16 años.



Por su parte Gwen H. dijo que tenía 15 años cuando Foreman empezó a agredirla. La demandante señaló que su padre era empleado de Foreman y que el boxeador amenazó con despedirlo si ella no cooperaba.



Las mujeres solicitan un juicio con jurado asegurando que sufrieron lesiones físicas y mentales a manos del boxeador.



Foreman, de 73 años, rechazó las acusaciones de las demandas en una declaración al The New York Times. "Durante los últimos seis meses, dos mujeres han intentado extorsionarme a mí y a mi familia por millones de dólares cada una", señaló.



"Afirman falsamente que abusé sexualmente de ellas hace más de 45 años, en la década de 1970. Niego rotunda y categóricamente estas a cusaciones".

George Foreman Foto: efe



Foreman fue campeón olímpico de boxeo en 1968 y conquistó la corona profesional de los pesos pesados en 1973 al doblegar a Frazier en el segundo asalto.



El estadounidense mantuvo el título hasta su derrota en un épico enfrentamiento ante Mohamed Ali en Kinshasa y terminó su carrera en 1997, a los 48 años, con un balance de 76 victorias y cinco derrotas.



AFP