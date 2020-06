¡Se arrepintió! Estrella de la NFL se disculpó en el caso George Floyd

La estrella de Santos de New Orleans Drew Brees se disculpó este jueves por sus "insensibles" comentarios sobre las protestas contra el racismo con la rodilla hincada antes de los partidos de la NFL, que generaron furiosas reacciones el miércoles de compañeros y otros deportistas.

En un mensaje en Instagram, el mariscal de campo dijo que fue "hiriente" sugerir que hincarse para protestar durante el himno de Estados Unidos era una falta de respeto contra la bandera nacional.



"Me gustaría disculparme con mis amigos, compañeros de equipo, la ciudad de Nueva Orleans, la comunidad negra, la comunidad de la NFL y cualquiera a quien haya herido con mis comentarios de ayer (miércoles)", escribió Brees.



"En un intento de hablar sobre respeto, unidad y solidaridad en torno a la bandera estadounidense y el himno nacional, hice comentarios que fueron insensibles y que erraron el tiro sobre los problemas que enfrentamos ahora como país", señaló el jugador, de 41 años.



En la ola de indignación que recorre Estados Unidos por el crimen del afroamericano George Floyd a manos de policías blancos de Minneapolis se ha reivindicando la figura de Colin Kaepernick, el mariscal de campo que en el 2016 comenzó a colocar una rodilla en el suelo durante el himno previo a los partidos como gesto contra el racismo y la brutalidad policial contra los afroamericanos.



Se espera que otros jugadores retomen este gesto cuando comience la temporada de la NFL para reivindicar estas causas y en solidaridad con Kaepernick, quien desde entonces no volvió a ser contratado en la liga.



El miércoles, Bree se expresó en contra de que ese tipo de protestas vuelvan a llevarse a cabo durante el himno. "Nunca estaré de acuerdo con alguien que no respete la bandera de Estados Unidos", dijo Brees en una entrevista con Yahoo.



La posición de Brees fue duramente criticada por algunos de sus compañeros de la NFL, incluso desde el vestuario de los Saints, y otras figuras del deporte como la superestrella de la NBA LeBron James, que le acusaron de malinterpretar la protesta de Kaepernick. Brees dijo este jueves que sus palabras "se han convertido en divisivas e hirientes".



"Esta es mi posición: estoy con la comunidad negra en la lucha contra la injusticia racial sistémica y la brutalidad policial y apoyo la creación de un cambio de política real que marque la diferencia", afirmó.



"Siempre he sido un aliado, nunca un enemigo (...) Lo siento mucho y pido su perdón", dijo Brees, considerado un héroe deportivo de Nueva Orleans por liderar en el 2010 a los Saints a su única victoria en un Super Bowl y su implicación en la recuperación de la ciudad de los daños causados por el huracán Katrina en el 2005.



AFP