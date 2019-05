Game of Thrones expande su reino hasta los deportes

El reino de Game of Thrones no tiene límites, ni una cancha de la NBA pudo escaparse del impacto que ha generado la famosa serie. La mascota del equipo Houston Rockets se encontró con la sorpresa de la presencia Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, la madre de los dragones en GOT, y así fue su espontánea reacción.

¡Gran momento en la #NBAxESPN! Durante el partido entre Houston y Golden State, ¡apareció la madre de los dragones! Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en Game Of Thrones, sorprendió a todos en el estadio. ¡Y le dio vergüenza! pic.twitter.com/YHIAv8ImJQ — SportsCenter (@SC_ESPN) 11 de mayo de 2019

Este hecho se presentó durante el sexto juego de la serie entre los Rocktes y los Golden State Warriors, que terminó ganando el equipo liderado Stephen Curry por 4 juegos a 2.



Sin lugar a duda, la octava temporada de Game of Thrones ha tenido una repercusión global, que ni si quiera el deporte se escapó de la fiebre por los tronos y sus personajes. Esta noche saldrá el penúltimo capitulo de la ultima entrega de una de las series con más repercusión a nivel mundial.