Deportista del año EL TIEMPO 2023: así lo escogimos... (Meluk le cuenta)

“Entonces, esta elección significa que el año para el deporte colombiano fue regular”, dijo el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, al avalar y ratificar la decisión de la redacción de Deportes en la escogencia del Deportista del año 2023 en Colombia, y que hoy publicamos en estas páginas.

Orlando Ascencio, Lisandro Rengifo, Pablo Romero, Harold Yepes y yo, Gabriel Meluk, tuvimos largos debates, y casi no nos ponemos de acuerdo en la selección del podio.

Unánime

Eso sí: hubo coincidencia plena e inmediata sobre el primer lugar, Kevin Quintero, el ciclista de pista campeón mundial de keirin, que además en los Juegos Panamericanos fue oro en la misma modalidad, plata en velocidad por equipos y bronce en velocidad.



Como si fuera poco, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue oro en velocidad por equipos y plata en keirin. Palmarés indiscutible e inigualable.



Las fuertes discusiones se dieron por el segundo y el tercer lugar. Debates intensos y acalorados que obligaron a pausas para refrescar ideas y argumentos.

Kevin Quintero.

Finalmente nos decidimos: segundo lugar, para la lanzadora de jabalina Flor Denis Ruiz, subcampeona en el Mundial de Atletismo. Un logro inédito en una especialidad clásica y supertécnica del deporte base y rey olímpico.



Y el tercer lugar, para la futbolista Linda Caicedo, autora del gol más bonito del Mundial femenino, escogida como la mejor futbolista sub-20 del mundo, nominada al Balón de Oro y actual finalista del The Best de la Fifa.



Como se ha explicado años atrás, en nuestra escogencia prima el concepto experto de la redacción de Deportes en la valoración de los logros. Nuestros criterios de selección más importantes son, primero y por sobre todo, el resultado obtenido y la competencia en la que se logró.

Linda Caicedo

Luego, el peso de la disciplina y, finalmente, la repercusión nacional e internacional en la afición en general. Seguramente haya más factores y parámetros, pero estos son los determinantes para nosotros.



Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO y que también avaló las decisiones de la redacción de Deportes, defendía a Linda Caicedo como la Deportista del año, pero compartió que, no obstante sus destacadas participaciones y sus importantes distinciones y nominaciones, pues no ganó.



Los otros nombres que más se mencionaron en las discusiones para ocupar un lugar en nuestro podio fueron los de la también ciclista de pista Martha Bayona, la boxeadora Jenny Arias, el futbolista Jhon Arias y los golfistas Camilo Villegas y Sebastián Muñoz.

​

Hace casi ya 20 años este diario se impuso como línea editorial no compartir la elección, ni declarar empates ni crear categorías ni dividir por ramas, pues ese es el camino fácil para ‘escoger’... ¡sin escoger!

Flor Denis Ruiz.

Nuestra distinción para los atletas es el haber sido elegidos y publicados por EL TIEMPO, el diario de mayor circulación y tiraje en Colombia, el medio más influyente del país, el líder de opinión entre los líderes de opinión, como lo constatan los estudios, y que cuenta con la edición electrónica de noticias líder, con más usuarios únicos y páginas vistas de las web de noticias del país.



Kevin Quintero, Flor Denis Ruiz y Linda Caicedo: ¡felicitaciones!



Gabriel Meluk

Editor de deportes de EL TIEMPO

@MelukLeCuenta