‘Creo que me quedaré en el primer equipo de Magic de Orlando’: Angola

Estas últimas horas previas al inicio de la NBA han sido de mucha expectativa para Braian Angola y para toda la familia del baloncesto en Colombia. Se espera una respuesta final por parte de Magic de Orlando por si se va a quedar o no en el primer equipo y saber si será el primer jugador nacional en estar en la NBA. Él tiene toda la fe.

“Yo creo que me voy a quedar en el primer equipo. Si no me quedo ahí, estaré por máximo tres meses en la Liga de Desarrollo y ahí ascender”, le dijo Angola a EL TIEMPO durante el partido de Colombia contra Estados Unidos, en Tampa.



Angola, quien por estos días ha estado en la pretemporada con el equipo, aseguró que el próximo lunes se definirá su futuro en la NBA o si sigue su carrera deportiva en la Liga de Desarrollo.



“Vamos bien, estamos en la pretemporada, este viernes es el último partido de pretemporada. La idea es el lunes saber en dónde jugaré. Si me quedo en la Liga de Desarrollo unos meses o si me quedo con el primer equipo definitivamente. Yo ya firmé con Orlando Magic y ahora espera para dónde vamos a ir. Ellos tienen mis derechos y hay que esperar”, añadió.



Sobre lo que le han pedido en estos partidos de pretemporada dijo: “Ellos ya saben lo que yo sé hacer y les gusta lo que yo hago, que sea yo mismo, ser muy agresivo así que sea solo eso”.



