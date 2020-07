Programación deportiva para este domingo 19 de julio

Fox Sports

10 a. m. Fútbol, Serie A: Parma vs. Sampdoria.

12:30 p. m. Fútbol, Serie A: Nápoles vs. Udinese.

Fox Sports 3

2 p. m. Automovilismo, Nascar: O'Reilly Auto Parts 500.



Fox Premium

8 a. m. Automovilismo, Fórmula 1: Gran Premio de Hungría.



Directv Sports

Canal 610

11:25 a. m. Fútbol, Liga de España: Villarreal vs. Eibar.

1:55 p. m. Fútbol, Liga de España: Leganés vs. Real Madrid.



Canal 612

1:55 p. m. Fútbol, Liga de España: Sevilla vs. Valencia.



Canal 613

11:25 a. m. Fútbol, Liga de España: Valladolid vs. Betis.

1:55 p. m. Fútbol, Liga de España: Español vs. Celta.



ESPN

9:50 a. m. Fútbol, Premier League: Tottenham vs. Leicester.

11:55 a. m. Fútbol, Copa FA: Manchester United vs. Chelsea.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Roma vs. Inter.



ESPN2

7:50 a. m. Fútbol, segunda de Inglaterra: Derby County vs. Leeds United.

1:50 p. m. Fútbol, Liga de España: Atlético de Madrid vs. Real Sociedad.



ESPN3

12 m. Golf, PGA Tour: Memorial Tournament, ronda final.



Win Sports

1 p. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Basaksehir vs. Kayserispor.



Win Sports +

1 p. m. Fútbol, Superliga de Turquía: Trabzonspor vs. Konyaspor.



DEPORTES