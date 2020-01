Programación deportiva para el jueves 9 de enero

WIN SPORTS

6 p.m.: Preolímpico de Voleibol, Venezuela vs. Perú

8:30 p.m.: Colombia vs. Argentina

DIRECTV

Canal 610

2 p.m.: Supercopa de España, Atlético de Madrid vs. Barcelona



Canal 613

3:15 p.m.: Copa de Italia, Torino vs. Génova



ESPN

4 a.m.: jornada del ATP Cup

6 p.m.: jornada del ATP Cup



ESPN 3

8 p.m.: NBA, Nueva Orleans vs. Knicks

10:30 p.m.: Golden State vs. Clippers



NBA

Canal 675

7 p.m.: Cleveland vs. Detroit



Canal 676

9 p.m.: Charlotte vs. Utah



Deportes