Programación deportiva para este domingo 8 de marzo

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Envigado vs. Rionegro Águilas

WIN SPORTS +

11 a. m: FÚTBOL – Liga de Turquía: Sivasspor vs. Galatasaray

6:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Santa Fe vs. Nacional

8:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Patriotas



ESPN

7 a. m.: CICLISMO – París-Niza: etapa 1

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Chelsea vs. Everton



ESPN 2

6:30 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Parma vs. Spal

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Milán vs. Génova

11:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester United vs. Manchester City

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lille vs. Lyon



ESPN 3

8 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Vallodolid vs. Athletic



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Bayern Múnich vs. Augsburgo

12 m.: FÚTBOL – Bundesliga: Mainz 05 vs. Fortuna Duesseldorf



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Granada

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Betis vs. Real Madrid



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Rennes vs. Montpellier



