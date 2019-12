Programación deportiva para el domingo 8 de diciembre

ESPN

6 a.m.: Liga de España, Eibar vs. Getafe

8 a.m.: Betis vs. Athletic Club

10 a.m.: Valladolid vs. Real Sociedad

12 m: Liga de Italia, Sampdoria vs. Parma

ESPN 3

6:15 a.m.: Liga de Holanda, Vittesse vs. Feyenoord



ESPN 2

6:20 a.m.: Liga de Italia, Lecce vs. Génova

9 a.m.: Liga de Inglaterra, Aston Villa vs. Leicester

3 p.m.: Liga de Portugal, Belenenses vs. Porto



DIRECTV

613

6 a.m.: Liga de España, Girona vs. Lugo

3 p.m.: Cádiz vs. Elche



610

12:30 p.m.: Liga de España, Leganés vs. Celta

3 p.m.: Osasuna vs. Sevilla



612

3 p.m.: Liga de Francia, Marsella vs. Svilla



FOX SPORTS

9:30 a.m.: Liga de Alemania, Unión Berlin vs. Colonia

5:40 p.m.: Fútbol de Argentina, Rosario Central vs. Boca Juniors

7:45 p.m.: River Plate vs. San Lorenzo



NBA

675

6 p.m.: Filadelfia vs. Toronto



676

7 p.m.: Sacramento vs. Dallas



DEPORTES