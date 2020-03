Programación deportiva para este sábado 7 de marzo

WIN SPORTS

12 M: Copa Davis, Colombia vs. Argentina.

WIN SPORTS+

12 m. Fútbol – Superliga de Turquía: Fenerbahce vs. Denizlispor

2 P. M.: Primera B, Leones vs. Atlético.

4 P. M.: Fútbol colombiano, Once Caldas vs. América.

6 P. M.: Medellín vs. Millonarios.

8 P.M.: Bucaramanga vs. Junior.



ESPN 2

9:45 a. m. Fútbol – Liga de Inglaterra: Wolverhampton vs. Brighton

12:30 P.M.: fútbol de España, Barcelona vs. Real Sociedad

3:25 p. m. Fútbol – Liga de Portugal: Porto vs. Rio Ave



ESPN

9:45 a. m. Fútbol – Liga de Inglaterra: Arsenal vs. West Ham

7:30 a. m.: Fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Bournemouth.

8 p. m. Fútbol – MLS: San Jose Earthquakes vs. Minnesota United



ESPN3

1:40 p. m. Fútbol – MLS: New England vs. Chicago Fire

3:45 p. m. Fútbol – MLS: DC United vs. Inter Miami FC



Fox Sports

7 a. m. Fútbol – Liga de España: Eibar vs. Mallorca

10 a. m. Fútbol – Liga de Inglaterra: Southampton vs. Newcastle

12:30 p. m. Fútbol – Liga de Inglaterra: Burnley vs. Tottenham

2:45 p. m. Fútbol – Liga de Holanda: Heerenveen vs. Ajax



FOX SPORTS 2

9:30 a. m. Fútbol – Liga de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt

12:30 p. m. Fútbol – Liga de Alemania: Borussia M’gladbachs vs. Borussia Dortmund

7 P. M.: Boca Juniors vs. Gimnasia de La Plata.

10 p. m. Fútbol – MLS: LA Galaxy vs. Vancouver



Directv Sports

10 a. m. Fútbol – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Sevilla

3 p. m. Fútbol – Liga de España: Getafe vs. Celta

7:15 p. m. Fútbol – Suramericano Sub-20 femenino: Brasil vs. Paraguay



TyC Sports

4 p. m. Fútbol – Superliga Argentina: Banfield vs. Huracán



