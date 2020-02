Programación deportiva para este viernes 7 de febrero

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Pasto vs. Bucaramanga

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Envigado



WIN SPORTS +

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Medellín vs. Patriotas



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Angers vs. Lille



ESPN 3

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Roma vs. Bolognia



FOX SPOSRTS 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Frankfurt vs. Augsburgo



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Éibar



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Aldosivi vs. Talleres

7:10 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: Argentinos Juniors vs. Lanús



DEPORTES