Programación deportiva del jueves 5 de marzo

ESPN

2:30 p. m. Fútbol – FA Cup de Inglaterra: Derby County vs. Manchester United

9 p. m. Fútbol - Copa Libertadores: Alianza Lima vs. Nacional

Directv Sports

612

3 p. m. Fútbol – Copa del Rey: Granada vs. Athletic Club

8 p. m. Baloncesto – NBA: Los Ángeles Clippers vs. Houston Rockets

10:30 p. m. Baloncesto – NBA: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors



613

5 p. m. Fútbol – Suramericano femenino Sub-20: Paraguay vs. Chile

7:15 p. m. Fútbol – Suramericano femenino Sub-20: Brasil vs. Perú



Win Sports +

3:15 p. m. Fútbol – Copa Colombia: Cortuluá vs. Real San Andrés

5:30 p. m. Fútbol – Copa Colombia: Quindío vs. Valledupar

7:40 p. m. Fútbol – amistoso: Leyendas Barcelona vs. Leyendas de Colombia



Win Sports

Fox Sports 2

5 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Estudiantes Mérida vs. Racing



Facebook Conmebol

7 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Binacional vs. Sao Paulo



Deportes