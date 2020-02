Programación deportiva para este miércoles 5 de febrero

ESPN 3

2:30 p. m. Fútbol – Italia: Lazio vs. Hellas Verona



ESPN

2:30 p. m. Fútbol - FA Cup: Tottenham vs. Southampton

7:30 p. m. NBA: Golden State Warriors vs. Brooklyn Nets

10 p. m. NBA: Denver Nuggets vs. Utah Jazz



Directv Sports

3 p. m. Fútbol – Copa del Rey: Mirandés vs. Villarreal

5:15 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Fénix vs. El Nacional

7:30 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Atlético Nacional vs. Huracán



3 p. m. Fútbol – Liga de Francia: Saint Etienne vs. Marsella



12:30 p. m. Fútbol – Copa de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Stuttgart

2:45 p. m. Fútbol – Copa de Alemania: Bayern vs. Hoffenheim

5:15 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Mineros Guayana vs. Sportivo Luqueño

7:30 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Vasco da Gama vs. Oriente Petrolero



Win Sports

1:30 p. m. Béisbol - Serie del Caribe: Colombia vs. México



Win Sports+

7:40 p. m. Fútbol – Torneo de ascenso: Huila vs. Real San Andrés



Fox Sports

5:15 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Universitario vs. Cerro

7:30 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: The Strongest vs. Atlético Tucumán



Fox Sports 2

5:15 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Cerro Alto vs. Palestino

7:30 p. m. 5:15 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Guaraní vs. Corinthians



