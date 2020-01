Programación deportiva para el domingo 5 de enero

ESPN

9:55 a. m. Fútbol – Liga de España: Alavés vs. Betis

12:25 p. m. Fútbol – Liga de España: Sporting vs. Porto

6 p. m. Tenis – ATP Cup: Grupo E: Croacia vs. Polonia; Grupo A: Sudáfrica vs. Chile

ESPN 2

8:55 a. m. Fútbol – FA Cup: Middlesbrough vs. Tottenham

10:55 a. m. Fútbol – FA Cup: Liverpool vs. Everton

4:30 p. m. Fútbol – Liga de Italia: Roma vs. Torino

9 p. m. Tenis - ATP Cup: Grupo B: Japón vs. Georgi



ESPN 3

6:55 a. m. Fútbol – Liga de Italia: Brescia vs. Lazio

8:55 a. m. Fútbol – Liga de Italia: SPAL vs. Hellas Verona



Directv Sports

(610)

8 a. m. Fútbol – Liga de España: Real Sociedad vs. Villarreal

11:30 a. m. Fútbol – Liga de España: Granada vs. Mallorca

3 p. m. Fútbol – Liga de España: Celta vs. Osasuna



Fox Sports 2

1 p. m. Fútbol americano - NFL: Saints vs. Vikings.

4:30 p. m. Fútbol americano - NFL: Seattle Seahawks vs. Philadelphia Eagles.



DEPORTES