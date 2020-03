Programación deportiva del miércoles 4 de marzo

DIRECTV

Canal 613

12:30 p.m.: Copa de Alemania, Bayer Leverkusen vs. Union Berlin

2:45 p.m.: Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen

5 p.m.: Sub-20 femenino, Colombia vs. Bolivia

7:15 p.m.: Argentina vs. Ecuador

Canal 610

2:45 p.m.: Copa de Italia, Juventus vs. Milán



Canal 612

3 p.m.: FA CUP, Tottenham vs. Norwich



ESPN 2

2:45 p.m.: FA CUP, Sheffield United vs. Manchester City

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Liga de Quito vs. River Plate



ESPN

2:45 p.m.: FA CUP, Tottenham vs. Norwich

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Bolívar vs. Independiente del Valle

7:30 p.m.: Delfin vs. Olimpia



WIN SPORTS +

3:15 p.m.: Primera B, Llaneros vs. Huila

7:40 p.m.: Bogotá vs. Unión Magdalena



TYC

5 p.m.: fútbol de Argentina, Vélez vs. Godoy Cruz



FOX SPORTS

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Tigre vs. Palmeiras

7:30 p.m.: Junior vs. Flamengo



FOX SPORTS 2

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Jorge Wilsterman vs. Colo Colo

7:30 p.m.: Guaraní vs. Bolívar



NBA

Canal 675

7 p.m.: Thunder vs. Pistons

8:30 p.m.: Wizards vs. Trail Blazers



