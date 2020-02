Programación deportiva para este martes 4 de febrero

WIN SPORTS

7 p.m.: Serie del Caribe de Béisbol, Colombia vs. Puerto Rico.



WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Once Caldas

8 p.m.: Patriotas vs. Cali



DIRECTV

Canal 613

12:30 p.m.: fútbol de Alemania, Eintracht Frankfurt vs. Leipzig

2:45 p.m.: Werder Bremen vs. Borussia Dormund

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Nacional Potosí vs. Melgar

7:30 p.m.: Fluminense vs. Unión La Calera



CANAL 610

3 p.m.: Copa del Rey, Granada vs. Valencia



CANAL 612

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Coquimbo Unido vs. Aragua



ESPN

1 p.m..: fútbol de Francia, Mónaco vs. Angers

3 p.m.: Nantes vs. PSG



ESPN 3

3.10 p.m.: FA CUP, Oxford vs. Newcastle



FOX SPORTS

4 p.m.: Copa Libertadores, Universidad de Chile vs. Internacional

7:30 p.m.: Macará vs. Tolima



FOX SPORTS 2

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Medellín vs. Táchira



Deportes