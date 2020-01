Programación deportiva para este viernes 31 de enero

ESPN

3:25 a. m. Tenis: ABierto de Australia: Dominic Thiem (AUT) vs. Alexander Zverev (ALE) - Semifinal

4 p. m. Ciclismo: Vuelta a San Juan: etapa 5

7:30 p. m. Baloncesto – NBA: Dallas Mavericks vs. Houston Rockets

10:30 p. m. Baloncesto – NBA: Portland Trail Blazers vs. LA Lakers



ESPN 3

2:30 p. m. Fútbol – Liga de Francia: Rennes vs. Nantes



Win Sports

11 a. m. Ciclismo – damas: Nacional de ruta



Fox Sports 2

2:30 p. m. Fútbol – Bubdesliga: Hertha Berlin vs. Schalke



Win Sports +

6 p. m. Fútbol – Preolímpico; Bolivia vs. Perú

8:05 p. m. Fútbol – Torneo de ascenso: Llaneros vs. Unión Magdalena



Directv Sports

8:30 p. m. Fútbol – Torneo Preolímpico: Brasil vs. Paraguay





Deportes