Programación deportiva para este lunes 3 de febrero

CANAL CARACOL

8:30 p.m.: Preolímpico, Brasil vs. Colombia

WIN SPORTS +

1:30 p.m.: Clásico del Caribe, República Dominicana vs. Colombia

4 p.m.: fútbol colombiano, Petrolera vs. Pasto

6 p.m.: Rionegro vs. Santa Fe

ESPN

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Nápoles



TYC

5 p.m.: fútbol argentino, Patronato vs. Arsenal de Sarandí

7:10 p.m.: Newell’s vs- San Lorenzo



DIRECTV

Canal 610

6 p.m.: Preolímpico, Argentina vs. Uruguay

Canal 612

7 p.m.: NBA, Jazz vs. Lakers



NBA

Canal 675

7 p.m.: Mavericks vs. Pacers



Canal 676

7:30 p.m.: Suns vs. Nets



