Programación deportiva para este miércoles 29 de enero

WIN SPORTS

6:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Patriotas



WIN SPORTS +

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Jaguares vs. América

8:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Equidad vs. Nacional

FOX SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Barcelona vs. Progreso



FOX SPORTS 2

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Guaraní vs. San José



ESPN

4 p. m.: CICLISMO – Vuelta a San Juan: etapa 3

9 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: semifinales femeninas



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – Capital One Cup: Manchester City vs. Manchester United



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Cultura Leonesa vs. Valencia

3 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Zaragoza vs. Real Madrid



CANAL 612

1 p. m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Inter vs. Fiorentina



CANAL 613

1 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Rayo Vallecano vs. Villarreal

3 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Badajoz vs. Granada



Deportes