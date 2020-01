Programación deportiva para este martes 28 de enero

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Once Caldas vs. Bucaramanga

7 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Medellín vs. Rionegro Águilas

WIN SPORTS +

8:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Cali vs. Junior



ESPN

7 p. m.: TENIS – Abierto de Australia: cuartos de final



ESPN 2

2:45 p. m.: FÚTBOL – FA Cup: Aston Villa vs. Leicester



ESPN 3

3:15 p. m.: FÚTBOL – Copa de Portugal: Porto vs. Gil Vicente

6 p. m.: CICLISMO – Vuelta a San Juan: etapa #3



FOX SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Universitario vs. Carabobo



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 p. m.: FÚTBOL – Preolímpico: Perú vs. Uruguay

8:30 p. m.: FÚTBOL – Preolímpico: Brasil vs. Bolivia



CANAL 612

2:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Milán vs. Torino



