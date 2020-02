Programación deportiva para este martes 25 de febrero

WIN SPORTS

7:40 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Leones vs. Huila

ESPN

6 a. m.: CICLISMO – UAE Tour: tercera etapa

10 a. m.: TENIS – ATP 500 de Dubái: primera y segunda ronda

11 p. m.: TENIS – ATP 500 de Acapulco: primera y segunda ronda



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Nápoles vs. Barcelona



FOX SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Chelsea vs. Bayern Múnich

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Atlético Tucumán vs. Medellín



DIRECTV SPORTS

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: River Plate vs. Deportivo Cali



TYC SPORTS

7:10 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Gimnasia de La Plata vs. Sportivo Barracas



DEPORTES