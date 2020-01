Programación deportiva para este jueves 23 de enero

ESPN



2:30 p. m. Fútbol – Liga de Italia: Brescia vs. Milan

2:55 p. m. Fútbol – Liga de España: Osasuna vs. Levante

3 a. m. 7 p. m. Tenis: Abierto de Australia: tercera Ronda



ESPN 2

11:30 a. m. Ciclismo: Tour Down Under: Etapa #4

3 a. m. 7 p. m. Tenis: Abierto de Australia: tercera Ronda



Fox Sports 2

2:30 p. m. Fútbol – Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Colonia

5:40 p. m. Fútbol – Superliga Argentina: Gimnasia de La Plata vs. Vélez



TyC Sports

3:35 p. m. Fútbol - Superliga Argentina: Aldosivi vs. Lanús



5:45 p. m. Fútbol – Superliga Argentina:; Unión vs. Argentinos



Directv Sports

6 p. m. Fútbol – Preolímpico: Venezuela vs. Ecuador

8:30 p. m. Preolímpico: Chile vs. Argentina



Win Sports

6 p. m. Fútbol - Liga colombiana: Rionegro vs. Jaguares

8:05 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Once Caldas vs. Santa Fe



Deportes