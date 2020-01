Programación deportiva para este jueves 23 de enero

DIRECTV

Canal 610

1 p.m.: fútbol de España, Mirandés vs. Celta

3 p.m.: Cultura Leonesa vs. Atlético de Madrid



CANAL 612

1 p.m.: fútbol de España, Ebro vs. Leganés

3 p.m.: Rayo Vallecano vs. Betis

8 p.m.: NBA, Lakers vs. Nets

10:30 p.m.: Mavericks vs. Trail Blazers



ESPN 2

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Wolverhampton vs. Liverpool



WIN SPORTS

7:45 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Medellín



WIN SPORTS +

SEÑAL COLOMBIA

9:30 p.m.: cuarta etapa del Tour Down Under



ESPN

4 a.m.: jornada del Abierto de Australia

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia



NBA

Canal 675

8 p.m.: Wizards vs. Cavaliers



