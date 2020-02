Programación deportiva para el sábado 22 de febrero

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Boyacá Chicó vs. Pereira

WIN SPORTS +

12 m.: FÚTBOL – Liga turca: Besiktas vs. Trabzonspor

5:20 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Medellín vs. Nacional

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Tolima vs. Junior



ESPN

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Chelsea vs. Tottenham

10 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Sheffield United vs. Brighton

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Spal vs. Juventus



ESPN 2

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Bolognia vs. Udinese

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Leicester vs. Manchester City

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Real Madrid



ESPN 3

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta de Vigo vs. Leganés



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Werder Bremen vs. Borussia Dortmund

12:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Schalke 04 vs. Leipzig



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Éibar

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Valencia



TYC SPORTS

3:30 p. m.: FÚTBOL – Superliga argentina: San Lorenzo vs. Racing



DEPORTES