Programación deportiva para este miércoles 22 de enero

Canal 610

1 p.m.: Copa del Rey, Ibiza vs. Barcelona

3 p.m.: Copa del Rey: Unionistas vs. Real Madrid

6 p.m.: Preolímpico, Paraguay vs. Bolivia

8:30 p.m.: Brasil vs. Uruguay



Canal 612

1 p.m.: Copa del Rey, Elche vs. Athtletic Club

3 p.m.: Real Sociedad vs. Español



Canal 613

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Juventus vs. Roma



ESPN 3

2:15 p.m.: fútbol inglés, Leicester City vs. West Ham



ESPN 2

3 p.m.: fútbol inglés, Manchester United vs. Burnely



ESPN

4 a.m.: jornada del Abierto de Australia

3 p.m.: fútbol de Francia, Reims vs. PSG

7 p.m.: jornada del Abierto de Australia



FOX SPORTS 2

5:15 p.m. Copa Libertadores, San José vs. Guaraní



FOX SPORTS

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Progreso vs. Barcelona de Ecuador



CANAL CARACOL

WIN SPORTS

6 p.m.: Preolímpico, Paraguay vs. Bolivia



NBA

Canal 675

7:30 p.m. Clippers vs. Hawks



Canal 676

7:30 p.m.: Memphis vs. Grizzlies



