Programación deportiva para este lunes 2 de diciembre

ESPN 3

2 P. M.: Liga de Italia, Cagliari vs. Sampdoria.

T Y C

5 P. M.: Superliga Argentina, Arsenal de Sarandí vs. Lanús.

7 P. M.: Unión de Santa Fe vs. Huracán.



WIN SPORTS

8 P. M.: Liga Nacional de Futsal, Universidad de Manizales vs. Alianza Platanera.



ESPN

8: 15 P. M.: Fútbol americano de la NFL, Vikingos vs. Halcones Marinos.



FOX SPORTS 2

2:30 P. M.: FÚTBOL. Liga de Alemania, Mainz 05 vs. Eintracht Frankurt.



NBA

675

7 P. M.: Phoenix vs. Charlotte.



DEPORTES