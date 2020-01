Programación deportiva para este domingo 19 de noviembre

DIRECTV

Canal 610

8 a.m.: fútbol de España, Betis vs. Real Sociedad

12:30 p.m.: Athtletic Club vs. Celta

6 p.m.: preolímpico, Venezuela vs. Paraguay

8:30 p.m.: Brasil vs. Perú

ESPN 2

6 a.m.: fútbol de España, Mallorca vs. Valencia

9 a.m.: fútbol de Italia, Lecce vs. Inter

11:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Manchester United

3 p.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Granada

6 p.m.: Torneo amistoso, Millonarios vs. América



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Milán vs. Udinese

8:30 a.m.: fútbol de Holanda, Alax vs. Sparta Rotterdam



WIN SPORTS

8 a.m.: fútbol de Turquía, Galatasaray vs. Denizlispor

11 a.m.: Besiktas vs. Sivasspor

6 p.m.: Preolímpico, Uruguay vs. Paraguay



FOX SPORTS

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Herta Berlín vs. Bayern Múnich

12 m: Padorborn vs. Bayer Leverkusen



FOX SPORTS 2

5:10 p.m.: fútbol de Argentina, Independiente vs. River Plate



DEPORTES