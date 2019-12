Programación deportiva para este jueves 19 de diciembre

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

1 P. M.: FÚTBOL - Copa del Rey: At. Antoniano vs. Real Betis.

3 P. M.: FÚTBOL - Copa del Rey: CD Becerril vs. Real Sociedad.

CANAL 612

1 P. M.: FÚTBOL - Copa del Rey: Peña vs. Azagresa vs. Celta de Vigo.



NBA TV

8 P. M.: BALONCESTO- NBA: Lakers de Los Ángeles vs. Bucks de Milwaukee.

10:30 P. M.: BALONCESTO- NBA: Rockets de Houston vs. Clippers de Los Ángeles.





Deportes