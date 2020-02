Programación deportiva para este sábado 15 de febrero

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Tigres vs. Leones

WIN SPORTS +

4 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: América vs. Medellín

6:10 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Millonarios vs. Boyacá vs. Chicó

8:15 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Nacional vs. Cali



ESPN

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Norwich vs Liverpool

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Atalanta vs. Roma



ESPN 2

10:00 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Getafe

12:30 p. m.: CICLISMO – Tour Colombia: etapa 5



ESPN 3

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Juego de las Estrellas



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Leipzig vs. Werder Bremen

12:30 p. m.: FÚTBOL – Bundesliga: Duesseldorf vs. Mönchengladbach



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Mallorca vs. Alavés

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Amiens vs. PSG



DEPORTES