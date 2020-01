Programación deportiva para el miércoles 15 de enero

ESPN 2

2:55 p. m. Fútbol - Liga de Francia: Mónaco vs. PSG

7 p. m. Dútbol - Torneo ESPN: Millonarios vs. Santa Fe

ESPN

2:30 p. m. Fútbol - FA Cup: Manchester United vs. Wolverhampton

9:30 p. m. NBA: Portland Blazers vs. Houston Rockets



Directv Sports

9 a. m. Fútbol - Copa Italia: Fiorentina vs. Atalanta.

12 m. Fútbol - Copa Italia: Milán vs. SPAL.

2:45 p. m. Fútbol - Copa Italia: Juventus vs. Udinese



Win Sports

6 p. m. Fútbol - Florida Cup: Corinthians vs. New York City

8:30 p. m. Fútbol - Florida Cup: Palmeiras vs. Nacional



DEPORTES