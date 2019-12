Programación deportiva para este domingo 15 de diciembre

WIN SPORTS

9 a. m.: NATACIÓN – Carreras

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Besiktas vs. Yeni Malatyaspor

ESPN

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Manchester United vs. Everton

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Sevilla vs. Villarreal

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Fiorentina vs. Inter de Milán



ESPN 2

9 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Juventus vs. Udinese

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Arsenal vs. Manchester City



ESPN 3

9 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Wolves vs. Tottenham

12 m.: FÚTBOL – Serie A: Roma vs. Spal



FOX SPORTS

12 m.: FÚTBOL – Bundesliga: Schalke 04 vs. Frankfurt



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Real Madrid



DEPORTES