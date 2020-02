Programación deportiva para este martes 11 de febrero

ESPN

1:30 p. m. Tenis: ATP de Rotterdam: primera y Segunda Ronda



ESPN 2

12 m. Ciclismo: Tour Colombia primera etapa



ESPN 3

12 m. Ciclismo: Tour Colombia primera etapa



Fox Sports

5:15 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Internacional vs. U. de Chile

7:30 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Tolima vs. Macará



Fox Sports 2

5:15 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Táchira vs. Medellín

7:30 p. m. Fútbol – Copa Libertadores: Corinthians vs. Guaraní



Directv Sports

610

5:15 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Argentinos vs. Sport Huancayo

7:30 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Cali vs. River de Paraguay



613

5:15 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Atlético Grau vs. River Plate de Uruguay

7:30 p. m. Fútbol – Copa Suramericana: Sol de América vs. Goiás



Win Sports +

6 p. m. Fútbol – Torneo de ascenso: Boca de Cali vs. Barranquilla



Win Sports

6 p. m. Fútbol – Torneo de ascenso: Boca de Cali vs. Barranquilla



Win Sports +

8:05 p. m. Fútbol – Liga colombiana: Chicó vs. Nacional



DEPORTES