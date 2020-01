Programación deportiva para el sábado 11 de enero

ESPN 2

7:30 a.m. fútbol inglés, Crystal Palace vs. Arsenal

10 a.m.: Manchester United vs. Norwich City

12:30 p.m.: Tottenham vs. Liverpool

ESPN 3

9 a.m.: fútbol de Italia, Cágliari vs. Milán

8:30 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Dallas



ESPN

10 a.m.: fútbol inglés, Chelsea vs. Brurnley

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Atalanta



WIN SPORTS

2 p.m.: Preolímpico de Voleibol masculino, Colombia vs. Venezuela



GOLF LATOIN AMÉRICA

7 p.m.: PGA de Hawaii



NBA

675

5 p.m.: Minnesota vs. Houston

9 p.m.: Cleveland vs. Denver



676

10 p.m.: Milwaukee vs. Portland



