Programación deportiva para el viernes 10 de enero

ESPN

2:45 p. m. Fútbol - Liga de Inglaterra: Sheffield United vs. West Ham

ESPN 3

2:30 p. m. Fútbol - Liga de Francia: Rennes vs. Olympique Marsella

7:15 p. m. Baloncesto: NBA: New Orleans Pelicans vs. New York Knicks

9:30 p. m. Baloncesto - NBA: Dallas Mavericks vs. LA Lakers



ESPN +

1:55 p. m. Fútbol - Liga de Portugal: Benfica vs. Aves

4 p. m. Fútbol - Liga de Portugal: Moreirense vs. Porto

7 p. m. Tenis - ATP Cup: Semifinal n.º 1



Deportes