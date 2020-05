La curiosa petición en el fútbol australiano sobre parejas y covid-19

Las autoridades del fútbol australiano, deporte que se juega principalmente con el pie y un balón ovalado, pidieron a los jugadores que limiten sus parejas para reducir los riesgos de contaminación al coronavirus, según el diario Herald Sun.

Cuando la reanudación del campeonato, suspendido desde finales de marzo tras una sola jornada debido a la pandemia de covid-19, está programada el 11 de junio, los dirigentes de la Liga de Fútbol Australiano (AFL) indicaron a los jugadores que las aventuras de un día no serán prohibidas.



Pero podrían ser sancionados en cambio si multiplican las parejas y adoptan un comportamiento arriesgado, según el diario de Melbourne.



"Pienso que lo que se ha dicho es que los chicos se calmen y se limiten a lo mínimo", estimó Eddie McGuire, el presidente del equipo Collingwood FC a la radio Triple M.



El jugador de Melbourne Jake Lever explicó que varios de sus compañeros no estaban contentos con esta consigna, considerada como "una prohibición" por un medio de comunicación local.



"A mí no me afecta. Tengo un pequeño bebé y una mujer, lo que es una suerte para mí. Soy feliz", afirmó el jugador al Herald Sun. "Se dice en cambio que los (jugadores) solteros están muy decepcionados", añadió Lever.



El fútbol australiano es un deporte colectivo que se juega principalmente con el pie y un balón ovalado y opone a dos equipos de 18 jugadores en un estadio oval o un terreno de cricket.



Es muy popular en Australia, donde la final del campeonato atrae generalmente a 100.000 espectadores.



AFP