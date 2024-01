Franklin Téllez y Leidy Lozano ganaron el Nacional de cross country

Franklin Téllez y Leidy Lozano fueron los campeones en la carrera élite del Campeonato Nacional de Cross Country, que se disputó en territorio santandereano.

Los mejores

Muy disputadas estuvieron las dos categorías mayores. Boyacá hizo el 1-2 con Lozano (40 min 07 s) y Shelcy Sarmiento (40 min 51 s).



«La verdad es que haber ganado es una felicidad enorme, ya que he corrido en la categoría mayores como unos seis o siete campeonatos y siempre soñé estar en el primer lugar. Gracias a Dios hoy se dan los objetivos, gracias también al ‘profe’ Jacinto López, con el que venimos trabajando desde hace dos años», dijo la campeona a www.runningcolombia.com



En los varones, Téllez, quien venía de ganar en las tres ediciones anteriores, se mostró muy fuerte para imponerse nuevamente en la competencia, que se disputó en el Pony Parque, un parque temático ubicado en la Mesa de Los Santos, donde se dispuso un circuito rápido pero igualmente exigente y donde probablemente se desarrollará el Suramericano del 2025.



«El cross country es una prueba que me ha dado mucha felicidad y en la que tuve la oportunidad de estar en un Suramericano y un mundial. En este nuevo circuito era muy rápido y me preparé durante dos meses en busca de ese cupo al Campeonato Panamericano y espero estar nuevamente en el Mundial», anhela Téllez.



Los dos podrán participar en el Suramericano de cross country, que se llevará a cabo el 24 de febrero en San Salvador, El Salvador.



Yeisson Parra (35:15), del Tolima, y Javier Peñaloza (35:24), de Santander, completaron el podio.



Resultados 10 km mayores damas:

1. Leidy Lozano, Boyacá, 40:07

2. Shelcy Sarmiento, Boyacá, 40:51

3. Jeidy Mora, Bogotá, 41:33



Resultados 10 km mayores varones:

1. Franklin Téllez, Boyacá, 35:03

2. Yeisson Parra, Tolima, 35:17

3. Javier Peñaloza, Santander, 35:24

