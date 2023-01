Colombia tendrá cuatro representantes en el Campeonato Suramericano de Cross Country, que se disputará en la ciudad de Pozos de Caldas (Brasil), ubicada a unos 280 kilómetros de Sao Paulo, donde arribarán las diferentes selecciones.

El equipo colombiano lo encabeza Franklin Téllez, del Equipo Élite Asics, quien viene de ganar por tercera ocasión consecutiva en el Campeonato Nacional, que se disputó recientemente en Floridablanca (Santander).



En la categoría mayores también estará la boyacense Laura Cusaría, quien también venció en las dos últimas ediciones del campeonato nacional. El equipo lo completan los juveniles Pedro Marín y Laura Rojas, campeones de la categoría sub-20.



“Las expectativas para este campeonato son altas. Soy un competidor fuerte en ruta, pero en cross country es otra cosa y se requiere de mucha fuerza y velocidad. Voy en las mejores condiciones y he entrenado muy bien. Espero dar lo mejor y representar al país de la mejor manera posible”, dijo Téllez antes de su viaje a Brasil.

Con experiencia



Cusaría es la más experimentada en el grupo y tiene como referencia el octavo lugar logrado en el Suramericano de Ecuador, en 2019, en la que fue la última participación oficial de Colombia en este certamen.



En esa ocasión, los representantes de los varones fueron Sebastián Peralta, quien terminó en la novena casilla, y Diego Vera, que llegó en el puesto 13, mientras que entre los juveniles, Jaganatha Sánchez se impuso en sub-20. En damas, Subhadra Sánchez, en sub-18, y Alejandra Sierra, en sub-20, terminaron segundas.



El año pasado, Colombia estuvo representación solo en la categoría sub-20, con Subhadra Sánchez y Pedro Marín, quienes terminaron quinta y séptimo, respectivamente.



El Campeonato Suramericano de Brasil se disputará este domingo 22 de enero en el Parque Ecológico Municipal – Jardín Esperanza, junto al aeropuerto de la ciudad sede, Pozos de Caldas.



Las competencias se realizarán a partir de las 7:00 de la mañana (6:00 a.m. de Colombia), con la prueba de las damas de la categoría mayores, sobre una distancia de 10 km, en la que estará Laura Cusaría, y posteriormente se harán las de los sub-18, en las que Colombia no tendrá representantes.



A las 9:30 de la mañana (8:30 a.m. de Colombia) partirá la carrera de los varones mayores, también con 10 km de recorrido, en la que estará Franklin Téllez, del Equipo Élite Asics, debutante por Colombia en un certamen internacional.



Por último, los juveniles de la categoría sub-20 tendrán su examen después de las 10:30 de la mañana (hora local). Laura Rojas hará una distancia de 6 km, mientras que Pedro Rojas competirá en la ruta de 8 km.



Vale la pena recordar, que el certamen es selectivo para el Campeonato Mundial, que se disputará en Barthurst (Australia), el 19 de febrero, a donde llegarán los campeones suramericanos en las pruebas individuales y por equipos.

