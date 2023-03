Jackeline tenía una tienda y de ella vivía su familia. Estaba ubicada en la vereda El Opón, a cuatro horas de El Socorro, en el departamento de Santander.

Su esposo, Miguel, era el encargado de cultivar café y yuca. Ambos reunían el dinero para el sostenimiento de la casa, en la que levantaron a sus ocho hijos: Fredy, Róbinson, Franklin, Jéssica, Andrey, Edwin, Yuri y Jackeline.

Franklin, hoy campeón nacional de cross crountry, medallista de bronce en el suramericano de la modalidad y representante de Colombia en el Mundial de Australia, estudiaba en la escuela rural, más o menos a unos tres kilómetros de la tienda.



Se levantaba, iba a clase, pero en el descanso tenía una misión, una vez sonara la campana debía salir corriendo a llevarles el ‘algo’ a los obreros.

El sitio donde tenía que ir más o menos distaba de la escuela media hora, por lo que le tocaba ir rápido. Regresaba de dejar la comida y entraba a clases. Cuando terminaba la jornada, hacia a la una de la tarde, corría para su casa, recogía el portacomidas y volvía a emprender camino para llevarles el almuerzo a los rusos. Los dejaba y se internaba en los cultivos a ayudar a su papá a sembrar y a recoger. Ahí le daban las 6 de la tarde y otra vez a dormir.

La guerra los sacó de su casa

La zona era presa de la violencia. Cada rato se escuchaban los disparos de la guerra cruzada entre guerrilla, paramilitares y el ejército, pero eso a ellos, aunque les inquietaba, no les quitaba el sueño, desde que dejaran trabajar y estudiar todo estaba bien. La situación empeoró cuando en varias ocasiones la familia Téllez recibió amenazas. Les decían que tenían que desalojar.



“Había mucha guerra, muchos enfrentamientos. Los amenazaron, que si no se iban los mataban, y tocó dejar la casa, la tienda y la tierra. Es que era difícil, tocaba venderles a todos, pero eso fue un problema. Viajaron a Bogotá y yo me quedé con otros tres hermanos, nos fuimos a vivir a donde un amigo”, contó Téllez.



Un año después, Franklin tomó la decisión de emprender viaje hacia la capital de la República, a reencontrarse con sus padres y hermanos. Manuel se ubicó, era celador, y a Jackeline le tocó emplearse lavando ropa en casas. Vivían en el barrio San Carlos, al sur de la ciudad, al día, el dinero no les alcanzaba.



La casa en la que vivía el resto de la familia era pequeña, solo de dos cuartos y les tocaba dormir en colchonetas. Uno de sus tíos tenía una carnicería y fue a trabajar allá. Franklin dejó los estudios, no pudo continuar, la necesidad apremiaba, le tocó trabajar y era un menor de edad. Limpiaba el polvo en una panadería y luego se empleó en un fruver, en el que le pagaban con mercados.



Su labor comenzaba a las 6:30 a. m. y terminaba a las 11 p. m. Varias personas le recomendaron estudiar, pero no había tiempo, la situación de la casa era difícil. A trancas y a mochas volvió a las aulas. Se matriculó en el colegio San Benito. “Es que me tocaba trabajar porque mis hermanos eran más pequeños y mis padres no podían con toda la carga”, recordó.

Franklin Téllez trabajó como carnicero antes de dedicarse al atletismo. Foto: Archivo particular

En el colegio comenzó a jugar fútbol. Estuvo en los intercolegiados, también practicó el futsal. Le tocaba ir corriendo del barrio Candelaria hasta la 68 con 13, sitio de entrenamiento del equipo Maracaneiros, en el que jugaba, porque no tenía para los buses. Cuando se hizo mayor de edad se graduó y se inscribió en la Universidad Católica para estudiar educación física, pero no pasó. Tomó la decisión de prestar servicio. Durante un año estuvo en Funza, Cundinamarca, en la PM 13. Era escolta de los generales, cuidaba el batallón. Entregó las armas, se quitó el uniforme y regresó a su casa. Sus padres ya eran dueños de la fama, la compra y venta de la carne les dio para sacar adelante a los menores, pues los mayores ya tenían su vida definida.



Ese diciembre del 2010, Franklin se hizo cargo del negocio. Manuel viajó al pueblo, pero las noticias no fueron muy buenas. El 24 de diciembre, Franklin estaba en la carnicería con su mamá, preparaban lo último para la cena de Navidad, cuando recibieron una llamada. Manuel había sido asesinado. Se puso a tomar con unos amigos, hubo pelea y recibió una puñalada en el corazón.



“Era diciembre. Estaba recién salido del ejército y eso me dio duro. Pensaba en hacer una vida normal, dedicarme a la carne, decirle a mis padres que no trabajaran más, pero mire lo que nos deparó el destino”, señaló Téllez.

Cuando Franklin tomó en serio el atletismo

Los primeros pinos de Franklin como atleta los hizo al lado de Jorge Cruz, de Soacha. La hermana del DT le dijo que el fútbol era una rosca y que en el atletismo había mucha más opción de ser alguien.



Comenzó sus entrenamientos en el barrio El Tunal. Por motivos de su trabajo le tocaba salir a la práctica a las 5 de la mañana y a las 7 estaba en la fama hasta las 10 de la noche.



“Lo más duro de trabajar en la carnicería es el frío de las neveras, estar todo el día de pie y no comer bien. Hay que organizar la exhibición para que la gente. A las 11 a. m. hay que tener las neveras listas. Luego del almuerzo, organizar los cortes, las pechugas, hacer aseo, afilar cuchillos y de 5 a 8 llega el trabajo porque la gente compra para la comida”, señaló Franklin Téllez.



Hoy, su vida no es la misma. El atletismo le da para vivir y ha dejado, un poco, la fama. Va, está pendiente y hasta mete mano, pero le dedica más horas al entrenamiento y al descanso. “Soy un atleta élite, por eso me tengo de cuidar. Eso era porque comenzaba, no tenía para vitaminas, para zapatillas, para los viajes y hoteles. Ahora, igual, pero lo que gano lo invierto en el atletismo”, comentó entre risas.

En el 2018 estuvo a punto de irse del deporte. Un problema en la rodilla derecha lo puso contra la pared. Siempre ha competido por la Liga de Bogotá, pero no ha recibido nada a cambio. Lo del tratamiento médico lo pasó de su bolsillo.



Luego llegó la pandemia. Otro duro golpe. En el 2020 Franklin dudó en seguir, pues la parte económica se complicó. Comenzó a sacar la cabeza gracias a la fama. Otra vez en forma se puso al frente. Se sostuvo del negocio y por todo lo que le ha pasado es que asegura que no se rendirá.



“Las ganas de superación y de soñar en grande lo hacen a uno persistir. Soñé con ser campeón nacional y lo logré, con ir a un Suramericano, fui y me traje una medalla y luego insistí en ir a un Mundial y estuve en Australia”, recalcó.



Le gustaría ir a los Olímpicos. Se acomoda a las pruebas de 10 y 15 kilómetros, le encanta correr la Media Maratón y la maratón, es un fondista consumado.



Hace parte del equipo Asics, que le colabora con la indumentaria, eso ya es algo, porque un par de zapatillas pueden costar alrededor de $ 500.000 y más y en tres meses no sirven para nada.



Franklin Téllez no tiene novia. Está centrado en su atletismo, entregado al ciento por ciento en busca de la marca mínima para París 2024.



Y mientras eso llega no baja los brazos, sigue yendo a la fama, no todos los días, pero sí seguido, a cortar la carne, alistar las neveras y a vender el producto que alguna vez le dio la mano para convertirse en el campeón nacional que es.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

