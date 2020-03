Atleta pide ayuda para ir competir a Francia

Frank Carreño es el atleta que más veces ha ganado el Ascenso a la Torre Colpatria. El bogotano se ha impuesto en cinco ocasiones, pero hoy necesita de un patrocinio para ir a París, Francia, a competir.

Carreño tiene como meta competir en la La Verticale de la tour Eiffel, competencia de élite a la que tiene el cupo para tomar parte en ella y que se realizará el próximo 11 de marzo.



El problema pasa porque Carreño no ha encontrado un patrocinador para poder viajar y lo ha buscado con insistencia.



"Me gané el cupo clasificatorio el año pasado cuando hice el quinto puesto, pero no encuentro ayuda para ir a la carrera este año", señaló Frank Carreño.



El presupuesto para ir a Francia a la prueba es de $3,5 millones, pero aunque Carreño ha tocado puertas no se le abren.



Para esta ocasión .los participantes harán un primer ascenso hasta la segunda planta de la torre y se clasifican los mejores para la final, la que consta de subir los 1.665 escalones del monumento francés.



Deportes