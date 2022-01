El legendario Floyd Mayweather volverá a subirse a un cuadrilátero, tal como confirmó el sitio especializado Fighthype en su cuenta oficial de Youtube.



A sus 44 años, el boxeador, que se retiró oficialmente en agosto del 2017 tras vencer a Conor McGregor, aseguró que el 2022 será un año de exhibiciones que darán inicio en febrero.

Lo que se sabe

Mayweather contra Logan Paul. Foto: AFP

Mayweather se presentará en Dubái cuatro días antes de su cumpleaños número 45. Aún no se sabe quién será su oponente.



“No me gusta llamar a lo que estoy haciendo una pelea. Me gusta llamarlo una muestra de boxeo de edición limitada. Porque es más grande que sólo el boxeo”, confirmó Mayweathe.



Y en cuanto a detalles, agregó: “Va a ser un público muy especial, no habrá demasiada gente. Así que si tienen la oportunidad de venir aquí, deberán saber que son muy, muy especiales por asistir a este evento”.

El campeón invicto se retiró del boxeo profesional en 2017 luego de noquear a Conor McGregor en la pelea de Las Vegas. Luego disputó dos peleas, siendo la última frente al youtuber Logan Paul en el Hard Rock Stadium de Miami, en una controvertida exhibición.



